Коронавирус в Тамбове, новости на 28 июля: за сутки заболели 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 28 июля, достигло 37401 человека. Из них выздоровели 35332 человека, 683 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 96 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 56 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 5 детей от 6 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 818 человек, из них диагноз «пневмония» у 771 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.