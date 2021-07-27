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Происшествия27 июля 2021 18:56

В Тамбове у торгового дома «Гранд» серьезное ДТП: очевидцы сообщают как минимум об одной пострадавшей

По словам свидетелей одна из машин пыталась проскочить перекресток на «желтый»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Машины столкнулись у ТД "Гранд"

Машины столкнулись у ТД "Гранд"

Фото: предоставлено очевидцем

Серьезная авария произошла в Тамбове у торгового дома «Гранд», на перекрестке улиц К. Маркса и Куйбышева. Ее участниками стали автомобили «Лада Гранта» и «Kia Sportage». По словам очевидцев, отечественное авто пыталось проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулось с иномаркой. После удара «Гранта» протаранила столб и лишь после этого остановилась.

- Пострадала женщина, которая находилась в «Гранте», её забрала скорая, - рассказывают свидетели ДТП.

Одну из пострадавших забрала скорая

Одну из пострадавших забрала скорая

Фото: предоставлено очевидцем

От удара столб освещения деформировался

От удара столб освещения деформировался

Фото: предоставлено очевидцем