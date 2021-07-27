В Тамбове у торгового дома «Гранд» серьезное ДТП: очевидцы сообщают как минимум об одной пострадавшей

Машины столкнулись у ТД "Гранд"
Фото: предоставлено очевидцем
Серьезная авария произошла в Тамбове у торгового дома «Гранд», на перекрестке улиц К. Маркса и Куйбышева. Ее участниками стали автомобили «Лада Гранта» и «Kia Sportage». По словам очевидцев, отечественное авто пыталось проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулось с иномаркой. После удара «Гранта» протаранила столб и лишь после этого остановилась.
- Пострадала женщина, которая находилась в «Гранте», её забрала скорая, - рассказывают свидетели ДТП.
Одну из пострадавших забрала скорая
Фото: предоставлено очевидцем
От удара столб освещения деформировался
Фото: предоставлено очевидцем