В Тамбове у торгового дома «Гранд» серьезное ДТП: очевидцы сообщают как минимум об одной пострадавшей

Машины столкнулись у ТД "Гранд" Фото: предоставлено очевидцем

Серьезная авария произошла в Тамбове у торгового дома «Гранд», на перекрестке улиц К. Маркса и Куйбышева. Ее участниками стали автомобили «Лада Гранта» и «Kia Sportage». По словам очевидцев, отечественное авто пыталось проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулось с иномаркой. После удара «Гранта» протаранила столб и лишь после этого остановилась.

- Пострадала женщина, которая находилась в «Гранте», её забрала скорая, - рассказывают свидетели ДТП.

Одну из пострадавших забрала скорая Фото: предоставлено очевидцем