17-летняя тамбовчанка похитила со счета многодетной родственницы больше 100 тысяч рублей

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней студентки колледжа. Девушку обвиняют в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По версии следствия, с помощью мобильного приложения студентка колледжа похитила с банковского счета своей многодетной родственницы больше 100 тысяч рублей. Деньги она потратила на себя.

- В ходе следствия собрана достаточно доказательства, позволяющих направить уголовное дело в суд, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.