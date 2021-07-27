Тамбову выделят 840 млн рублей на погашение кредитов

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на еженедельном совещании сообщил о выделении 840 миллионов рублей бюджету города Тамбова. В частности, речь шла о «перенастройке» долговой политики муниципальных образований. Губернатор поручил финансовому управлению области помочь муниципалитетам определиться с перспективой погашения взятых коммерческих кредитов.

По данным региональной администрации, в первом полугодии 2021 года три муниципальных образования Тамбовской области — Знаменский, Никифоровский и Тамбовский районы, накопленную коммерческую задолженность погасили в полном объеме, выплатив 45,5 миллиона рублей. Задолженность сохраняется у 16 муниципальных образований, и самая большая – у Тамбова.

Соответствующее обращение направлено в Минфин России. Выделение дополнительных денег позволит администрации города Тамбова избежать коммерческого рефинансирования в этом году.