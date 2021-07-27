«Лиза Алерт» проведет для тамбовчан онлайн-встречу

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приглашают тамбовчан на онлайн-встречу. Она состоится 30 июля в 19:00. Зарегистрироваться можно здесь. Добровольцы расскажут участникам о своей работе, а также о том, как присоединиться к ним.

- Встреча будет проходить на платформе Webinar.ru. Чтобы присутствовать на лекции с мобильного телефона, необходимо установить данное приложение. Если вы планируете участие через ПК, приложение скачивать не нужно, - рассказали в отряде.

В отряде ждут новых волонтеров. Все желающие, кто хочет помогать «Лизе Алерт» сможет узнать на встрече много нового и оценить свои силы для дальнейшей работы.