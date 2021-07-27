Тамбовчанин получил поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса

За использование ненастоящего документа грозит уголовное наказание

В Тамбовской области выявили первый случай покупки поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса. Полицейские установили, что медик одного из лечебных учреждений без проведения прививок, вносил в информационную систему данные о том, что человек вакцинировался. На этом основании он получал сертификат. За свои услуги медработник брал денежное вознаграждение.

Установлен также работник одного из муниципальных предприятий, который воспользовавшись незаконными услугами медработника, предоставил своему работодателю фиктивный документ о проведении вакцинации.

По данному факту отделом дознания ОП №3 УМВД России по г. Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Сотруднику грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

- Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.