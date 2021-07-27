Управляющие компании Тамбова не перечисляли деньги жителей ресурсопоставщикам

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку городских управляющих компаний на предмет своевременных расчетов с поставщиками коммунальных ресурсов.

Установлено, что ООО «ИНТЕЛ-Сервис», ООО «УК «Универсал», ООО «ЖЭК «Новый Тамбов» имеют перед ресурсоснабжающими организациями задолженность за 2 и более месяцев, что является грубым нарушением лицензионных требований.

- Прокурор района в отношении генеральных директоров ООО «УК «Универсал», ООО «ИНТЕЛ-Сервис», юридического лица ООО «ЖЭК «Новый Тамбов» 15 июля вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

За такое нарушение грозит административное наказание. Для должностных лиц это может быть штраф от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц - штраф от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.