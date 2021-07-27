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Общество27 июля 2021 13:46

На птицефабрике в Тамбовской области нашли 632 нарушения природоохранного законодательства

Предприятие оштрафовали на 256 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Птицефабрика заплатит штраф

Птицефабрика заплатит штраф

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора поделились результатами проверок, которые провели на 9 площадках ОАО «Токаревская птицефабрика». В ходе обследования предприятия специалисты выявили 632 нарушения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления; охраны атмосферного воздуха; охраны окружающей среды и в области водопользования.

- Виновное юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст.8.1, ч.1 ст.8.2, ст. 8.5, ч.1 ст.8.14, ч. 3 ст. 8.21 и ст. 8.5 КоАП РФ и оштрафованы в общем на 256 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. - Управление выдало юридическому лицу ОАО «Токаревская птицефабрика» предписание об устранении выявленных нарушений.

Фото пресс-службы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора