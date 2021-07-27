В «Единой России» настаивают на федеральных стандартах социальной газификации

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В партии предложили выплату компенсаций людям, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы.

«Мы предлагали компенсировать данный разрыв, чтобы было обеспечено 100-процентное возмещение россиянам, которые потратили свои средства на газификацию. Рады, что в правительстве предложение поддержали», - отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Средства на данные цели предоставит Кабмин России, что подтвердил Александр Новак. Он сказал, что у граждан, оплативших газификацию в период времени между анонсом и принятием программы, должна быть возможность возврата потраченных средств.

Кроме этого, Турчак обратил внимание, что при подключении к газу цена минимального необходимого набора оборудования должна быть равной во всех российских регионах. Отдельно им было предложено зафиксировать стоимость метра трубы по земельному участку до домовладения. Отмечается, что в 32 регионах РФ депутаты партии уже приняли эти меры.

«Необходимо, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация была сделана, чтобы не было разных условий по стране: Северо-Запад, центр, юг, Дальний Восток, – этот минимальный пакет нужно зафиксировать», - сказал Турчак.

Еще Новак добавил: граждане будут обладать возможностью выбора оборудования и стоимости услуги по подключению.

Следует отметить, что в России есть населенные пункты, где в половине домов газ проведен, а в другой половине отсутствует. Благодаря новой программе до конца будущего года газифицируют около четырех миллионов домовладений.

Как передает портал ER.ru, в прошлом месяце Владимир Путин подписал закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Предположительно, газификация будет производиться в два этапа: первый завершат до 2023 года, а второй - до 2030 года.

Процесс подключения для граждан попытались сделать по-максимуму простым и оперативным - договор подписывается по принципу одного окна. Ответственным за подключение назначен единый оператор газификации.

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», рассказал, что большая часть территории Тамбовской области относится к сельской местности.

“Некоторые населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга, что осложняет газификацию. Поэтому поправки «Единой России», которые обеспечили законодательные основания для бесплатной газификации домовладений, очень актуальны для нашего региона. Благодаря этому бесплатно могут быть газифицированы 18 тысяч домовладений. Это объекты, подключение которых возможно по техническим параметрам к существующим уличным газораспределительным сетям.

В регионе создан специальный штаб по газификации, формируется план-график догазификации индивидуальных жилых домовладений.

Кроме того, в регионе продолжается строительство газопроводов. Например, вскоре планируется открытие нового газопровода высокого давления "Тамбов - Котовск". Это разгрузит газораспределительную систему города Тамбова, создаст условия для подключения новых потребителей.

Газификация очень востребована среди жителей, об этом говорят наши депутаты, которые регулярно получают обращения на эту тему. Принимаемые меры позволят решить проблему и значительно упростить жизнь многим тамбовчанам, в домах которых по разным причинам до сих пор нет голубого топлива”, - отметил Никитин.