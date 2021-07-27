В Тамбове у сквера им. Баратынского грузовик наехал на «Ладу Калину»

Грузовик поворачивал налево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузовика и легковушки произошла 26 июля в 20 часов 14 минут на улице Карла Маркса в районе дома №175«Б» города Тамбова, недалеко от сквера им. Баратынского. 40-летний водитель грузовика «КУПАВА 673105», поворачивая налево, столкнулся с «Ладой Калина», под управлением 26-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка легкового автомобиля, с травмами ее доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.