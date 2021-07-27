Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 июля: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 27 июля, 37305 человек. 35236 заболевших выздоровели, 680 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случая, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, а также трое детей от 5 до 13 лет.

- На госпитализации находятся 814 человек, из них диагноз «пневмония» у 757 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.