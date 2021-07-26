Жителям Тамбовской области бесплатно подведут газ

Газовики сообщили о старте приёма заявлений от жителей области на догазификацию. В рамках этой программы людям бесплатно подведут газ к границе дома, при условии, что в самом населенном пункте «голубое топливо» есть. Ранее в Тамбовской области провели инвентаризацию, по итогам которой выяснили, что 18038 домовладений в 563 населенных пунктах региона по техническим параметрам можно присоединить к существующим уличным газораспределительным сетям. Подать заявление на догазификацию можно во всех филиалах и газовых участках АО «Газпром газораспределение Тамбов», а также на официальном сайте www.tog.ru. В заявлении необходимо указать данные паспорта, адрес дома, кадастровый номер домовладения, адрес для почты, мобильный телефон, электронную почту, примерный расход газа, а также номер и дату выдачи технических условий на присоединение, если они есть.

- На основании анализа полученных от населения заявок специалисты рассчитают объемы и сроки необходимых строительных работ, а также составят план-график догазификации Тамбовской области, - сообщает «Газпром газораспределение Тамбов».