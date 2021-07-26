Горбольница Мичуринска закупит два автомобиля «Lada Largus» для выездов к пациентам на дом

Городской больнице №2 наукограда выделили субсидии в размере более 1,8 миллиона рублей на покупку транспорта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти средства медучреждение закупит два автомобиля «Lada Largus» универсал.

На этих машины медики будут ездить к пациентам на дом, а также оказывать неотложную помощь и доставлять лекарства мичуринцам, получающим лечение от новой коронавирусной инфекции по месту жительства.

- Для удобства и безопасности медперсонала автотранспорт будет оснащен кондиционером, подогревом сидений, круиз-контролем и ограничителем скорости. Заявка на проведение электронного аукциона подана в комитет государственного заказа Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Планируется, что больница получил автомобили не позднее 30 ноября.