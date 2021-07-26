Юных тамбовчан приглашают на бесплатные занятия в «IT-куб»

Центры цифрового образования детей «IT-куб» начали набор юных жителей региона на 2021-2022 учебный год. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, записаться на занятия могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Программы будут полезны школьникам, желающим расширить свой кругозор знаний и планирующим поступать на IT-специальности. Запись ведется в два центра — в Тамбове и Мичуринске.

- Обучение будет бесплатным. Юные программисты под руководством сертифицированных педагогов дополнительного образования могут освоить ряд востребованных направлений. Это кибергигиена и большие данные, VR/AR — разработка, программирование роботов, системное администрирование, программирование на Python, мобильная разработка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Чтобы подать заявление на зачисление в «IT-куб» в Тамбове, нужно заполнить специальную форму https://forms.gle/bvCsQFTa8UE7RAyT9.

В тамбовском центре ежегодно проходят обучение несколько сотен детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. В мероприятиях, проводимых «IT-куб. Тамбов» совместно с партнерами, задействовано более 1 тысячи детей со всех городов и районов области.

Сейчас по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» завершается оснащение Центра цифрового образования «IT-куб» в Мичуринске. С началом нового учебного года он откроется на базе школы № 5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина. Запись на занятия также уже ведется на официальном сайте новой образовательной площадки https://it-cube-m.68edu.ru/.