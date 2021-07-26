На перекрестке Мичуринской и Чичерина в Тамбове проверяют ливнёвку

26 июля специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис» приступили к проверке состояния ливневой канализации на пересечении улиц Мичуринская и Чичерина. Для более точного обследования применяется специальное оборудование – телеинспекция. Рабочие проводят и внешний визуальный осмотр колодцев, а в труднодоступных местах с помощью телекамеры оценивают состояние шахты и трубы. Такое оборудование позволит точнее определить причины масштабных подтоплений на перекрестке улиц, которые образуются во время сильных ливней.

- В процессе обследования были обнаружены небольшие засоры: скопление строительного мусора, щебня и кирпича. В шахтах стоит вода, - говорит заместитель начальника производственно-технического отдела МБУ «Спецдорсервис» Александр Бурков. – При строительстве ливневой канализации технически неправильно были расположены смотровые и дождеприемные колодцы, и были применены трубы малого диаметра, которые не позволяют вовремя отводить большое количество воды.

Сразу после проведения внутреннего обследования коммуникаций, вторая бригада «Спецдорсервиса» приступила к прочистке обнаруженных засоров. Полный отчет с техническими данными о состоянии ливневой канализации будет подготовлен до конца этой недели.