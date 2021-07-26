Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 16:01

15-летняя тамбовчанка пострадала в аварии на трассе в Тамбовской области

Машина, в которой находился ребенок, выскочила с трассы и врезалась в дерево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Травмы в ДТП получили пассажирки иномарки

Травмы в ДТП получили пассажирки иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали женщина и ребенок, произошла 23 июля в 10 часов 5 минут на 77 км авто дороги «Тамбов - Шацк» Моршанского района. 38-летний водитель автомобиля «KIA SLSSPORTAGE SLSLS», двигаясь со стороны Тамбова в сторону Моршанска, выскочил с трассы, съехал в кювет и врезался в дерево.

- В результате аварии пострадали пассажирки иномарки – 35-летняя женщина и 15-летняя девочка, с ушибами их доставили в приемное отделение Моршанской ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.