Тамбовчанка за рулем иномарки протаранила фуру

Женщина протаранила прицеп большегруза Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 25 июля в 13 часов 00 минут на 486 км авто дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань. 68-летняя водитель за рулем «Фольксваген-Поло» наехала на стоящий на перекрестке для совершения поворота налево полуприцеп большегруза «МАН», под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате водителя иномарки доставили в травматологическое отделение городской больницы им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.