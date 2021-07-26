На Тамбовщине шесть пляжей попали в черный список Роспотребнадзора

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области обнародовали результаты свежего мониторинга качества воды в официальных местах для купания. По данным на 26 июля, не соответствуют требованиям санитарного законодательства следующие пляжи в регионе:

- р.Цна, в районе «Кривого моста», левый берег, г.Тамбов;

- карьер "Ласковский" со стороны парка "Победы", г.Тамбов;

- р.Цна, с.Татаново, Тамбовский район, Тамбовская область;

- р.Мошляйка, с.Тулиновка, Тамбовский район, Тамбовская область;

- р.Цна, с.Бокино, Тамбовский район, Тамбовская область;

- пруд р.п. Новая Ляда, пляж «Пруд Новолядинский», Тамбовский район, Тамбовская область.

В связи с тем, что вышеперечисленные пляжи не прошли проверку, Роспотребнадзор не рекомендует купание в этих местах.