В Мичуринске парень украл с прилавка сигареты и убежал

В Мичуринске полицейские раскрыли грабеж. На улице Советской, 16 июля, в один из магазинов якобы за покупками зашел молодой человек. Злоумышленник выждал момент, когда продавщица отвлечется на других покупателей, и открыто на глазах у свидетелей похитил с прилавка сигареты в пачках.

Схватив товар, мичуринец выбежал на улицу и скрылся. Продавец не успела ничего сделать и позвонила в полицию. В ходе розыска полицейские вышли на след вора, проживающего на улице Вокзальной. Им оказался 27-летний местный житель.

Парня задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в грабеже. Он рассказал, что нуждался в деньгах и продал украденные сигареты неизвестным людям. Вырученные деньги мичуринец потратил на личные нужды. Выяснилось, что ранее парень совершал схожие преступления.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.