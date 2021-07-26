В авариях с мотоциклами в Тамбовской области получили травмы двое мужчин

Аварии произошли в Моршанском районе и поселке Строитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В минувшую субботу, 24 июля, в Тамбовской области произошли две аварии с участием мотоциклистов. В этот день 9 часов 30 минут на 79 км авто дороги «Тамбов – Шацк» на территории села Питерское Моршанского района, на перекрестке неравнозначных дорог 45-летний водитель автомобиля «СЕАЗ-11113-02» врезался в мотоцикл «Ямаха», под управлением 34-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль СЕАЗ-11113-02 съехал с дороги и опрокинулся. Водителя мотоцикла доставили в больницу.

В 15 часов 35 минут на 9 км авто дороги «Тамбов-Котовск» проходящей по поселку Строитель, 41-летний водитель «Киа Рио» столкнулся с движущимся в попутном направлении в правой полосе мотоциклом «Ямаха TDM850» под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, мужчину доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.