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Происшествия26 июля 2021 10:20

Мичуринца осудили за убийство соседа по общежитию

Мужчину приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, 12 апреля этого года в комнате общежития по улице Клубной города Мичуринска между двумя находившимися в состоянии алкогольного опьянения жильцами произошел конфликт.

К слову, мужчины не раз ссорились друг с другом из-за бытовых вопросов. На этот раз обвиняемый схватил нож и ударил соседа в грудь. От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.