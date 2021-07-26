Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 июля: за сутки заболели 18 детей

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 26 июля, 37211 человек. 35170 заболевших выздоровели, 677 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 97 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 47 женщин в возрасте от 23 до 90 лет, а также 18 детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 862 человека, из них диагноз «пневмония» у 813 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.