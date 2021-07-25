К утру 25 июля коронавирусом заразились 95 тамбовчан

95 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тамбовской области за сутки. Как сообщил региональный оперштаб 25 июля, среди зараженных 38 мужчин, 52 женщины, пять детей (мальчики 1,3,12 лет, девочки 4,8 лет). Возраст взрослых от 18 до 94 лет. Общее количество подтвержденных случаев заболевания – 37114.

35 135 пациентов выздоровели: 16 680 выписали из стационара, 18455 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализирован 841 человек, из них диагноз «пневмония» у 799. На домашнем карантине - 1799. Сняты с наблюдения на дому – 55 292. Выписаны из больниц – 23 466.

По состоянию к 25 июля, первый этап иммунизации прошли 232 591 человек или 98,1% от полученной вакцины (46,4% от подлежащего населения). Две прививки сделали 171317 тамбовчан (73,7%).