На водоеме в Тамбовской области погибла рыба

В прокуратуре Никифоровского района начали проверку по факту массовой гибели рыбы на Ярославском водохранилище вблизи села Ярославка. Произошло это после сильных ливней.

На место происшествия сегодня совместно с прокурором Никифоровского района Сергеем Дроковым выехали представители органов Росприроднадзора, Россельхознадзора, Рыбоохраны и районной станции по борьбе с болезнями животных. В настоящее время решается вопрос об отборе проб воды и грунта для проведения соответствующей экспертизы.

- Прокурором Никифоровского района осуществляется координация действий контролирующих органов и организована проверка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, - сообщает прокуратура Тамбовской области.