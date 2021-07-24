Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2021 16:49

На водоеме в Тамбовской области погибла рыба

Прокуратура проводит проверку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В прокуратуре Никифоровского района начали проверку по факту массовой гибели рыбы на Ярославском водохранилище вблизи села Ярославка. Произошло это после сильных ливней.

На место происшествия сегодня совместно с прокурором Никифоровского района Сергеем Дроковым выехали представители органов Росприроднадзора, Россельхознадзора, Рыбоохраны и районной станции по борьбе с болезнями животных. В настоящее время решается вопрос об отборе проб воды и грунта для проведения соответствующей экспертизы.

- Прокурором Никифоровского района осуществляется координация действий контролирующих органов и организована проверка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, - сообщает прокуратура Тамбовской области.