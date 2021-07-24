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Здоровье24 июля 2021 13:05

От коронавируса скончался экс-заместитель прокурора Тамбовской области Дмитрий Гурулёв

Последние годы 44-летний юрист работал в Сбербанке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дмитрию Гурулёву было 44 года

Дмитрию Гурулёву было 44 года

24 июля от коронавируса скончался бывший заместитель прокурора Тамбовской области Дмитрий Гурулёв. В последние годы он занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка и жил в Самаре. Ему было 44 года.

- Две недели врачи боролись за его жизнь, - сообщает Поволжский банк ПАО Сбербанк.

Дмитрий Гурулёв окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2014 году защитил диссертацию в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с присвоением ученой степени кандидата юридических наук. Прошел служебный путь от следователя прокуратуры Кировского района города Самары до заместителя прокурора Республики Ингушетия и заместителя прокурора Тамбовской области. Присвоен классный чин старшего советника юстиции.

Свою карьеру в Сбербанке Дмитрий Гурулев начал в 2013 году с должности заместителя председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк.