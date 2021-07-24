Тамбовские точки продажи кваса и мороженого прошли проверку

Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города организовал рейд по проверке организации выносной торговли квасом и мороженым.

Его провели в нескольких точках в районе Комсомольской площади. Продавцы предъявили всю необходимую документацию на товар, также ими выполняются требования противоэпидемической защиты.

Холодильники для мороженого исправны и оборудованы указателями температуры — мороженое должно храниться при минус 18 градусах. Температура в морозильной камере соответствует требованиям хранения.

Квас реализуется в кегах, срок реализации его ограничен. Если кега не вскрыта и работает по принципу термоса, сохраняя квас в охлажденном состоянии, то товар может храниться 7 суток, если вскрыта — не более 48 часов. Проверить дату розлива кваса можно на этикетке. В ходе проверки нарушений не выявили.

- Розлив кваса в стерилизованные кеги ведется предприятием-производителем, емкость герметично закрыта и никакого постороннего вмешательства быть не может, квас нельзя разбавить водой, на этот счет покупатели могут быть спокойны, - говорит консультант отдела торговли Елена Докшина. - Для разлива кваса используется специальный кран, который продавец обязан промывать под струей горячей воды. Сегодня в ходе проверки нарушений торговли самыми популярными летними товарами нами не выявлено, такие проверки проводятся в течение всего летнего сезона.