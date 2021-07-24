В Тамбове обворовали организацию соцзащиты

22 июля в полицию обратилась 39-летняя сотрудница организации соцзащиты, расположенной на улице Менделеева. Женщина сообщила, что с неохраняемой территории учреждения кто-то похитил 10 металлических листов. Полицейские установили приметы предполагаемых преступников. Сотрудники ППС проверили дворы и улицы, расположенные недалеко от места кражи, проверили людей состоящих на учете и подпадающих под описание по ориентировке. В итоге воров нашли. Предполагается, что кражу совершили четверо тамбовчан 38, 41, 45 и 55 лет. Около 6 утра они проникли на территорию социальной службы и вручную вытащили металлические листы, которые в дальнейшем хотели сбыть в пункт приема металлолома и получить за это деньги. Похищенное нашли недалеко от места кражи.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.