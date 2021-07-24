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Здоровье24 июля 2021 10:23

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 июля: число заболевших за сутки составило 98 человек

Общее количество заразившихся – 37019
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 июля, 37019 человек. 35092 заболевших выздоровели, 671 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 98 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 59 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также две девочки 8 и 16 лет.

- На госпитализации находятся 818 человек, из них диагноз «пневмония» у 770 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.