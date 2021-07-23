Над проблемным участком дороги в Тамбовском районе запустили квадрокоптер

Очередной запуск беспилотного летательного аппарата сотрудники Госавтоинспекции и ГУ МЧС по Тамбовской области провели на федеральной автодороге Р 22 «Каспий», пролегающей по территории Тамбовского района. На автодороге Р-22 «Каспий» за 6 месяцев 2021 года произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 11 человек погибли и 59 получили ранения. Основными причинами совершения ДТП на федеральных и региональных автодорогах является не соблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу движения. Это является грубым нарушением правил дорожного движения.

- Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД водителями и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют административные материалы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - При этом запись с камеры беспилотного летательного аппарата служит доказательной базой.

В ближайшее время автоинспекторы будут проводить подобные мероприятия и на других опасных участках автомобильных дорог области.