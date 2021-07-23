На севере Тамбова проверят работоспособность ливневок

В областном центре прошло рабочее совещание по вопросу состояния ливневой канализации города, на котором обсудили проблему водоотведения в районе пересечения улиц Мичуринской и Чичерина. Эта тема уже неоднократно рассматривалась на совещаниях в администрации, и, как показали прошедшие ливни, вопрос остается актуальным и требующим более эффективных мер. Врио главы города Максим Косенков поручил муниципальному учреждению «Спецдорсервис» организовать полную проверку состояния ливневой канализации на данном участке. Такая инспекция начнется 23 июля и продлится несколько дней.

Помимо очевидных причин подтопления территории, в числе которых ее низменное расположение, а также сильные осадки, перегружающие ливневки, могут быть и скрытые проблемы. В рамках инспекции специалисты должны будут проверить, нет ли возможных провалов на этом коллекторе, построенном в 2013 году, или других засоров и проблем, мешающих его полноценной работе. Также поручено продумать решения по распределению потоков воды на прилегающих улицах для того, чтобы снизить риски подтопления территории.

- Заместителю главы администрации города Юрию Зарапину поручено также проработать вопрос включения в план мероприятий будущего года строительства дополнительного участка ливневой канализации в районе улиц Мичуринская/Чичерина, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.