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Общество23 июля 2021 15:01

В Тамбовской области пассажиров сломавшегося автобуса, в том числе детей, заставили идти пешком 20 км до пункта назначения

Транспорт, следующий из Мичуринска в поселок Калинино, поломался
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К уполномоченному по правам ребенка в Тамбовской области с жалобой о нарушении прав детей на безопасность и охрану жизни, здоровья обратился житель Мичуринского района. По словам мужчины, во время поездки по маршруту №108 из Мичуринска в поселок Калинино, транспорт поломался. Замены вышедшему из строя автобусу пассажирам не предложили. Кондуктор потребовала, чтобы люди покинули салон. Пассажирам, в том числе детям, в темное время суток пришлось идти пешком порядка 20 километров. По этому поводу мичуринец уже обращался в полицию, но никакого ответа не получил.

Детский омбудсмен Евгений Таможник инициировал по этому факту прокурорскую проверку. По ее результатам начальнику МО МВД «Мичуринский» внесли представление. По факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров в отношении ИП Молостов составили административный протокол. Перевозчика оштрафовали на 10 тысяч рублей.

- Вопросы обеспечения права ребенка на безопасность в условиях современной социальной среды находятся на постоянном контроле, - говорят в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области.