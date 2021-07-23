В Мичуринске на набережной откроют стационарный пункт полиции

На набережной в наукограде появится стационарный пункт полиции. Договоренность об этом достигнута между администрацией города и отделом Министерства внутренних дел по Мичуринску.

Эта общественная территория не раз страдала от рук вандалов. Там были повреждены скамейки, детский комплекс, кабинки для переодевания, зеленые насаждения. Кроме того, несколько раз на набережной ломали плавающий фонтан.

- Вчера специалисты завершили ремонтные работы, и уже вечером отдыхающие смогли насладиться водным светомузыкальным шоу. Во избежание повторных случаев поломок смонтированы поплавки большей емкости и прочности, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Известно, что комплекс видеонаблюдения на городской набережной усилят в два раза. Количество камер видеонаблюдения вырастет до 50, что позволит сделать парк более безопасным.