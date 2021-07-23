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Общество23 июля 2021 11:40

Мичуринцев приглашают провести выходные в Парке культуры и отдыха

Жителям наукограда напоминают о соблюдении масочного режима и социальной дистанции
Ксения АЛЕШИНА
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На этих выходных в Парке культуры и отдыха Мичуринска местных жителей ждет насыщенная программа. Любители музыки смогут посетить концерт инструментальной музыки Павла Михнова (MILORD). Он пройдет 24 июля в 18.30.

Также 24 июля в парке отметят День Военно-морского флота. 24 июля в 12.00 для юных мичуринцев начнется музыкально-развлекательная программа «Живи ярко!». В воскресенье, 25 июля, в 12.00 жителей и гостей города приглашают на праздничное мероприятие «Морская душа нараспашку», а в 18.30 состоится концерт «ВМФ-гордость России».

- Руководство учреждения культуры обращается к мичуринцам с просьбой соблюдать социальное дистанцирование (минимум 1,5 метра) и масочный режим при посещении мероприятий, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.