Два ДТП с мотоциклистами произошли в Тамбовской области за последние сутки: погиб мужчина, потрадали двое

На дорогах области погиб мотоциклист и пострадали еще два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За минувшие сутки, 22 июля, в Тамбовской области произошли две серьезные аварии с участием мотоциклистов. Так, 22 июля в 17 часов 10 минут на пересечении ул. Победы и Дачный переулок районного поселка Дмитриевка, 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Chevrolet-Niva, выезжал со второстепенной дороги на главную. Водитель не предоставил преимущество и создал помеху в движении мотоциклу Bajaj-BM150X под управлением 31-летнего мужчины. Мотоциклист экстренно затормозил, потерял управление и опрокинулся. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу Мичуринска.

Вторая авария зафиксирована в 23 часа 50 минут на 0 км 100 м автодороги «Орел-Тамбов-подъезд к ст. Песковатка». 32-летний мужчина за рулем мотоцикла HONDA-CBR600F при движении со стороны города Грязи не справился с управлением и врезался в ограждение дороги на закруглении малого радиуса.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, 25-летнего пассажира мотоцикла с травмами госпитализирован в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.