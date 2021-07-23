Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 июля: число заболевших за сутки составило 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 июля, 36921 человек. 35003 заболевших выздоровели, 668 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 96 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 41 мужчина и 50 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 5 детей от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 843 человека, из них диагноз «пневмония» у 789 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.