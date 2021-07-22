На трассе в Тамбовской области столкнулись два большегруза

Одна из машин протаранила вторую Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузных автомобилей произошла 21 июля в 0 часов 15 минут на 540 км авто дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань. 62-летний мужчина, управляя автомобилем «MAN TGS» в составе полуприцепа SСHMITZ SK024 столкнулся с движущимся в попутном направлении впереди «КамАЗ 65117-62» под управлением 52-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля MAN, мужчину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.