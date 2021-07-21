Пьяный тамбовчанин угнал машину, попал на ней в ДТП и убежал

Около двух часов ночи, 20 июля, возле многоэтажки на улице Киквидзе в Тамбове был угнан автомобиль «ВАЗ-2112», принадлежащий 21-летнему парню. Владелец машины не закрыл машину и не поставил на сигнализацию, чем и воспользовался злоумышленник.

35-летний ранее судимый тамбовчанин, в том числе за угоны, увидел, что машина не закрыта и решил покататься. Он сел за руль и поехал в сторону Москвы. На 431-м километре автодороги Р-22 мужчина не справился с управлением из-за того, что был пьян, и совершил ДТП.

Тамбовчанин врезался в стоящий на обочине автомобиль, после чего бросил угнанную машину и скрылся. В ходе розыска полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение транспортным средством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.