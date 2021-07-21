В Тамбовской области «Лада Гранта» на встречной полосе въехала в «Газель»

От удара "ГАЗ" перевернулся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 20 июля в 15 часов 45 минут на 22 км авто дороги «Тамбов – Шацк» проходящей по территории Тамбовского района. 62-летний водитель «Лада Гранта» по неизвестной причине выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», под управлением 28-летнего водителя. После столкновения «Газель» опрокинулась, но ее водитель не пострадал, медицинская помощь потребовалась водителю легкового авто.

- В результате ДТП водителя «Лада Гранта» доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.