В МРЭО ГИБДД Тамбовской области нет электричества

В Тамбове из-за прошедшей грозы, а также перегрузки электоросетей, связанной с высокой температурой воздуха, произошла аварийная ситуация – отключенной оказалась электроэнергия в межрайонном экзаменационно-регистрационном отделе ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Из-за этого прием людей здесь временно приостановлен.

- Ремонтные работы ведутся несколькими бригадами АО «ОРЭС Тамбов», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Как только электроснабжение будет восстановлено, прием граждан будет вестись в полном объеме.