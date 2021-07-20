В Тамбове произошла авария с участием трех машин и автобуса

Госпитализация пострадавшим не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нескольких автомобилей и пассажирского автобуса произошла 19 июля в 16 часов 40 минут на улице Мичуринской около дома №143«А» города Тамбова. 21-летний водитель автомобиля «Toyota Carina» столкнулся с «Kia Sportage», под управлением 63-летнего мужчины. После удара «Toyota Carina» по инерции продолжила движение и врезалась в отъезжавший от остановки автобус «МАЗ», за рулем которого был 44-летний водитель. После второго столкновения автомобиль «Toyota Carina» в вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Toyota Corolla», под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали 21-летний пассажир автомобиля «Toyota Carina» и 61-летняя женщина из «Kia Sportage», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину и женщину медики осмотрели на месте.