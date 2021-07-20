Прокуратура обязала «Почту России» отремонтировать свое здание в одном из сельсоветов Тамбовской области

Прокуратура Моршанска провела проверку в АО «Почта России» на основании обращения главы Алгасовского сельсовета, который пожаловался на плохое санитарное и техническое состояние здания почтового отделения в селе Рыбное.

Выяснилось, что стены и потолки здания потолки имеют дефекты, признаки поражения грибком, имеется отслоение штукатурки, нарушена целостность напольного покрытия, оконные блоки, входная дверь требуют замены, цоколь здания находится в полуразрушенном состоянии. Деревянная пристройка у почтового отделения имеет значительный крен от вертикальной оси, что потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

- Собственником помещения является АО «Почта России» и по закону несет бремя его содержания, однако ремонт здания не проводился на протяжении длительного времени, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По итогам выявленных нарушений прокурор города в АО «Почта России» внес представление, устранение нарушений находится на контроле.