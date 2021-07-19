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Происшествия19 июля 2021 12:37

В столкновении иномарки и грузовика в Тамбовской области получили травмы три человека

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Лермонтовской областного центра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковое авто влетело в грузовик

Легковое авто влетело в грузовик

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы трое мужчин, произошла 17 июля в 14 часов 55 минут на перекрестке улиц Гагарин и Лермонтовская города Тамбова. 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Акцент», столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц», за рулем которого был 33-летний водитель.

- В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля «Хендай Акцент», мужчины 48, 50 и 59 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Их госпитализировали в городскую больницу им. Архиепископа Луки.