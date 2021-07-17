Дольщикам поселка Строитель Тамбовского района обещают выплатить компенсацию до конца сентября этого года

В Тамбовской области обещают закрыть вопрос с проблемным долгостроем в поселке строитель, возведение которого прекратилось в декабре 2012 года. Согласно дорожной карте, его достройку признали нецелесообразной и всем, кто купил здесь квартиры должны выплатить компенсацию.

Из-за неурегулированных земельно-правовых отношений дольщики дома 27 по улице Строительная в поселке Строитель не могли получить положенную компенсацию. Сейчас назначен конкурсный управляющий, аккредитованный Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, а администрация Тамбовского района заключила соглашение с ООО «Фирма «Юкон» о предоставлении земельного участка под строительство многоквартирного дома в поселке Строитель. В результате чего устранена главная проблема решения вопроса обманутых дольщиков — отсутствие прав на земельный участок.

В ближайшее время будет проведена актуальная оценка земельного участка, после чего необходимый пакет документов направят в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Поскольку в бюджете Тамбовской области предусмотрены деньги на софинансирование, вопрос о выплате возмещения гражданам по объекту безотлагательно будет рассмотрен Наблюдательным советом Фонда. Согласно установленным срокам рассмотрения и региональному плану-графику проблема дольщиков поселка Строитель должна разрешиться к концу сентября.

Кроме того, в июне Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате возмещения дольщикам дома 126 по улице Базарная в Тамбове (застройщик ООО «Махаон»).

- На данный момент в Тамбовской области остаются проблемными 11 многоквартирных домов (844 квартиры), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.