Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 июля: число заболевших за сутки составило 99 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 17 июля, 36339 человека. 34549 заболевших выздоровел, 650 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 99 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 60 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также четверо детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 828 человек, из них диагноз «пневмония» у 776 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.