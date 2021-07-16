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Здоровье16 июля 2021 15:02

В больнице Тамбовской области появился аппарат для восстановления пациентов после инсульта

Комплекс предназначен для восстановления двигательной функции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новое оборудование для реабилитации пациентов после инсульта получала Моршанская ЦРБ. Это комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией «Биокинект». Он установлен в неврологическом отделении для больных с нарушением мозгового кровообращения.

- Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, представляющее одну из основных причин получения инвалидности и смертности населения. Для успешного исхода заболевания пациентам с ишемическим инсультом, помимо общих методов лечения, необходимо проводить мероприятия для профилактики осложнений и реабилитацию. Тренировка устойчивости в вертикальной позе одна из основных задач реабилитации в раннем восстановительном периоде. У пациентов с постинсультными гемипарезам и поражением мозжечка часто отмечают асимметрию вертикальной позы, вызванную смещением центра тяжести в сторону здоровой ноги, что способствует неустойчивости при ходьбе и повышает риск падения», - рассказали специалисты отделения.

Для уменьшения асимметрии и улучшения устойчивости в вертикальном положении используют различные виды баланс-терапии. Полученный комплекс «Биокинект» поможет диагностировать патологию баланса, дать объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также восстановить функции равновесия.