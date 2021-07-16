Тамбовчанин расплатился с миллионным долгом, опасаясь лишиться Lexus LX570

Задолженность возникла из-за неуплаты налогов

В Советском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находилось производство, возбужденное в отношении мужчины, задолжавшего по налогам 1 миллион 15 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у должника есть автомобиль марки Lexus LX570. На машину наложили арест и забрали у владельца.

- Оставшись без внедорожника, неплательщик погасил всю задолженность по сводному исполнительному производству в полном объеме, а также оплатил исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФССП по Тамбовской области