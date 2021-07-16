В Мичуринске починили сломанный горожанами новый фонтан

Московские специалисты выявили поломку и устранили ее

В Мичуринске восстановили сломанный светодинамический фонтан на реке Лесной Воронеж, который отдыхающие протаранили на лодке. По заявке муниципалитета в наукоград оперативно прибыли специалисты из столицы для ремонта конструкции. По их словам, поломка произошла из-за удара, он привел к смещению удерживающих поплавков, деформации форсунок, выходу из строя крана регулировки и информационной предупреждающей таблички.

- Решается вопрос о передаче заявления в ОМВД по городу Мичуринску, - сообщает пресс-служба администрации наукограда. - Планируется, что полицейские займутся поиском злоумышленников.

Горожан и гостей города предупреждают о запрете контактов с оборудованием фонтана, это может стать опасным для жизни, ведь конструкция имеет сетевые подключения. Повреждение системы может спровоцировать смертельный удар током.

Фото пресс-службы администрации Мичуринска