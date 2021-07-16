Коронавирус в Тамбове, новости на 16 июля: за сутки заболели 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 16 июля, достигло 36240 человек. Из них выздоровели 34458 человек, 647 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 96 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 62 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 5 детей от 1 года до 12 лет.

- На госпитализации находятся 828 человек, из них диагноз «пневмония» у 770 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.