В Тамбове продолжается борьба с незаконными киосками

Эти павильоны установлены самовольно Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове освобождают город от нестационарных торговых объектов, которые установлены незаконно. На днях, после проведенной информационно-разъяснительной работы, собственники двух киосков по ул. Гастелло, 30 и ул. Рылеева, 83 самостоятельно демонтировали и вывезли с городской территории свое имущество.

- Эти конструкции ранее были установлены самовольно, вне схемы размещения НТО, утвержденной постановлением администрации Тамбова. За последнее время с территории города было вывезено больше 10 таких объектов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работу с собственниками киосков и павильонов проводят сотрудники комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации Тамбова.