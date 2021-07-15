При пожаре в Сосновском доме-интернате угарным газом отравился 76-летний мужчина

Один из пожилых постояльцев надышался угарным газом Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области начали проверку по факту пожара, который произошел ночью 15 июля в Сосновском доме-интернате. Пожар вспыхнул в помещении на первом этаже одного из корпусов социального учреждения. Все подопечные и персонал своевременно эвакуировались из здания. Позже одного из подопечных, 76-летнего мужчину, госпитализировали в больницу с симптомами отравления угарным газом.

- Сейчас проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи установят обстоятельства и причины произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.